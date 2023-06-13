Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 19:16
США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн
Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.

До нового пакета входять "критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання, необхідне для зміцнення сил України на полі бою".

Реклама:

"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – зазначив держсекретар США.

"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати й союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – додав він.

Теми: СШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський доручив Залужному звільнити одеського воєнкома і перевірити всіх інших

відео (виправлено)Обама заявив, що під час анексії в Криму було багато симпатиків РФ

оновлено, відеоЗеленський підбив підсумки РНБО: винних за погані укриття – покарати

Одеського воєнкома з елітним майном в Іспанії лишили на посаді

У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

відео В окупованому Маріуполі підірвали російських офіцерів − Спротив

Усі новини...
США
Держдеп прокоментував слова Байдена про "диктатора Сі"
Воллес не претендуватиме на пост генсека НАТО через позицію Байдена – ЗМІ
Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО
Останні новини
20:23
У Японії зафіксували першу у світі смерть від вірусу Оз: що про нього відомо
20:16
Представники США, Британії, Франції, КНР і Росії обговорили ядерну зброю
20:15
ЄС закрив свої порти для суден, які здійснюють перевалку нафти РФ з порушенням стелі цін
19:49
Стефанішина впевнена, що неоднозначне рішення "Венеційки" щодо нацменшин не завадить руху в ЄС
19:37
Про помилку у НМТ і оприлюднення тестів: в УЦОЯО відповіли на поширені запитання вступників
19:33
РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах – до 10-15 років позбавлення волі
19:28
Держкіно під час війни дозволило російському продюсеру заробляти в Україні – Схеми
19:26
Шойгу треба було судити, а Путіна обманюють: Пригожин виступив із новою критикою
19:24
На чотирьох напрямках фронту тривають важкі бої – зведення Генштабу
19:04
У Запоріжжі суд поновив на посаді директора інфекційної лікарні, де через пожежу загинули четверо людей
Усі новини...
Реклама: