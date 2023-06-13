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США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 19:16
США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн
Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.

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До нового пакета входять "критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання, необхідне для зміцнення сил України на полі бою".

"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – зазначив держсекретар США.

"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати й союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – додав він.

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Теми: СШАУкраїнавійна
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