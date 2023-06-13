США передают Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новый пакет американской военной помощи Украина получит в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, который предусматривает передачу техники и боеприпасов из военных складов.

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В новый пакет входят "критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, ракети TOW, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование, необходимое для укрепления сил Украины на поле боя".

В Пентагоне отдельно уточнили, что речь идет о боеприпасах для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, зенитных комплексах Stinger и противотанковых комплексах Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах; 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, противотанковые комплексы AT-4, более 22 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию и гранатам, подрывные боеприпасы для разминирования местности, средства тактической защищенной связи, а также запасные части и другое полевое оборудование.

"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки на украинские города и украинцев", – отметил госсекретарь США.

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"Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты и союзники и партнеры будут совместно поддерживать Украину столько, сколько нужно", – добавил он.

Общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения, согласно официальным данным американского Минобороны, без учета последнего пакета составляет более 39,7 миллиарда долларов США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил.