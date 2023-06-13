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Путін заявив, що Україна займає "історичні території" Росії

"Українська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 19:21
Путін заявив, що Україна займає історичні території Росії
владімір путін, Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що нібито Україна розташувалася на "історичних територіях" РФ.

Джерело: Путін на зустрічі з так званими "воєнкорами", передають російські ЗМІ

Пряма мова: "Чому вони (українці - УП) нашим коштом повинні жити і на наших історичних територіях? А якщо хочуть жити на наших історичних територіях, тоді повпливайте на своє політичне керівництво таким чином, щоб вибудовувалися стосунки нормальні з Росією, щоб нам з цих територій ніхто не погрожував. У цьому ж проблема!"

Деталі: Загрозу Путін бачить в тому, що на ці його "історичні території" намагається зайти НАТО. "Оні оборзєлі, нєт?!" - вигукнув він.

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Диктатор знову все перебрехав в історії. Заявив, що Україна нібито виникла тільки в 1922 році, після того як Ленін "з якогось переляку" віддав їй "російські землі".

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Теми: ПутінУкраїнаРосія
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