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Путин заявил, что Украина занимает "исторические территории" России

"Украинская правда"Вторник, 13 июня 2023, 19:21
Путин заявил, что Украина занимает исторические территории России
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин считает, что якобы Украина расположилась на "исторических территориях" РФ.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают российские СМИ

Прямая речь: "Почему они (украинцы - УП) за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!"

Детали: Еще больше Путина возмутило то, что на эти его "исторические территории" пытается зайти НАТО. "Они оборзели, нет?!" – воскликнул он.

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Диктатор опять все переврал в истории. Заявил, что Украина якобы возникла только в 1922 году, после того как Ленин "с какого-то перепуга" отдал ей "русские земли".

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Темы: ПутинУкраинаРосcия
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