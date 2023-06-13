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Путін знову погрожує виходом Росії із "зернової угоди"

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 19:47
Путін знову погрожує виходом Росії із зернової угоди
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Владімір Путін у вівторок звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс", Путін сказав під час зустрічі з російськими "воєнкорами" в Кремлі.

Російський президент стверджує, що Захід у межах угоди обіцяв Москві "лібералізацію постачання зерна на зовнішні ринки", зокрема зняття деяких санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Там було багато всяких умов, які повинні були західники виконати під керівництвом ООН. Не зроблено нічого. Ми думаємо над тим, щоб нам зараз вийти з цієї "зернової угоди", – додав Путін.

Він сказав, що Росія продовжувала термін дії "зернової угоди" виключно "в інтересах дружніх країн", які "не підтримують агресивних дій Заходу та їхніх сателітів на Україні".

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

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Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.

Теми: зерноПутінвійна
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