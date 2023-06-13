Путін знову погрожує виходом Росії із "зернової угоди"

Президент Росії Владімір Путін у вівторок звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс", Путін сказав під час зустрічі з російськими "воєнкорами" в Кремлі.

Російський президент стверджує, що Захід у межах угоди обіцяв Москві "лібералізацію постачання зерна на зовнішні ринки", зокрема зняття деяких санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Там було багато всяких умов, які повинні були західники виконати під керівництвом ООН. Не зроблено нічого. Ми думаємо над тим, щоб нам зараз вийти з цієї "зернової угоди", – додав Путін.

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Він сказав, що Росія продовжувала термін дії "зернової угоди" виключно "в інтересах дружніх країн", які "не підтримують агресивних дій Заходу та їхніх сателітів на Україні".

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.