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Путин снова угрожает выходом России из "зерновой сделки"

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 19:47
Путин снова угрожает выходом России из зерновой сделки
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин во вторник обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", Путин сказал во время встречи с российскими "военкорами" в Кремле.

Российский президент утверждает, что Запад в рамках соглашения обещал Москве "либерализацию поставок зерна на внешние рынки", в частности снятие некоторых санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Там было много всяких условий, которые должны были западники выполнить под руководством ООН. Не сделано ничего. Мы думаем над тем, чтобы нам сейчас выйти из этой "зерновой сделки", – добавил Путин.

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Он сказал, что Россия продлевала срок действия "зерновой сделки" исключительно "в интересах дружественных стран", которые "не поддерживают агрессивных действий Запада и их сателлитов на Украине".

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

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Темы: зерноПутинвойна
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