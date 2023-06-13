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Путин снова угрожает выходом России из "зерновой сделки"

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 19:47
Путин снова угрожает выходом России из зерновой сделки
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин во вторник обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", Путин сказал во время встречи с российскими "военкорами" в Кремле.

Российский президент утверждает, что Запад в рамках соглашения обещал Москве "либерализацию поставок зерна на внешние рынки", в частности снятие некоторых санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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"Там было много всяких условий, которые должны были западники выполнить под руководством ООН. Не сделано ничего. Мы думаем над тем, чтобы нам сейчас выйти из этой "зерновой сделки", – добавил Путин.

Он сказал, что Россия продлевала срок действия "зерновой сделки" исключительно "в интересах дружественных стран", которые "не поддерживают агрессивных действий Запада и их сателлитов на Украине".

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

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Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

Темы: зерноПутинвойна
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