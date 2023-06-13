Путін сподівається перечекати контрнаступ, каже: в нього "є плани"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього є плани "різного характеру" на ведення війни, однак спочатку потрібно дочекатися закінчення контрнаступу, в який пішла Україна.

Джерело: Путін на зустрічі з так званими "воєнкорами", передають російські ЗМІ

Деталі: Його запитали, як далеко піде Росія у війні проти України "цього разу", до яких кордонів.

Пряма мова Путіна: "Все буде залежати від потенціалів, які складуться на момент закінчення цього так званого контрнаступу. Це ключове питання".

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Деталі: При цьому диктатор упевнений, що українські війська зараз "мають катастрофічні втрати".

Пряма мова: "У нас є плани різного характеру залежно від тієї ситуації, яка складеться тоді, коли ми вважатимемо за потрібне щось робити".