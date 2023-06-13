Путин надеется переждать контрнаступление, говорит: у него "есть планы"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него есть планы "разного характера" на ведение войны, однако сначала нужно дождаться окончания контрнаступления, в которое пошла Украина.

Источник: Путин на встрече с так называемыми "военкорами", передают российские СМИ

Детали: Его спросили, как далеко пойдет Россия в войне против Украины "в этот раз", до каких границ.

Прямая речь Путина: "Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос".

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Детали: При этом диктатор уверен, что украинские войска сейчас "несут катастрофические потери".

Прямая речь: "У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать".