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ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 20:19
ЦРУ застерігало Україну від підриву Північних потоків після попередження Нідерландів – ЗМІ
Фото: Getty Images

Центральне розвідувальне управління США в червні 2022 року застерегло Україну від здійснення диверсії на російських трубопроводах "Північний потік" після того, як отримало повідомлення від розвідки Нідерландів про нібито підготовку такого плану.

Про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur та німецьких видань Zeit і ARD, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти стверджують, що нідерландська військова розвідка MIVD перехопила план диверсії (джерело цього плану не вказане), якою нібито мав керувати головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

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Диверсію мала начебто здійснити "невелика команда водолазів", які б заклали вибухівку з вітрильника одразу після навчань НАТО в Балтійському морі 17 червня. Цей план минулого тижня без окремих подробиць навело The Washington Post.

Після цього MVID повідомила про отримані дані ЦРУ, і воно своєю чергою зв’язалось із Україною в червні 2022 року та нібито попередило, щоб вона не втілювала диверсію в життя. Також нідерландська спецслужба надала інформацію німецьким колегам.

Джерела причетних до розслідування ЗМІ в розвідувальних службах зазначають, що певності в тому, хто стоїть за диверсією на "Північних потоках", досі немає і "розглядаються кілька версій", зокрема й причетність України.

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Співрозмовник журналістів також каже, що не очікує публікації результатів розслідування диверсії найближчим часом.

Нагадаємо, у березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Тоді президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750

У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.

Теми: УкраїнаСШАНідерландиПівнічний потік-2
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