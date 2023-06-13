ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ

Центральное разведывательное управление США в июне 2022 года предостерегло Украину от совершения диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" после того, как получила сообщение от разведки Нидерландов о якобы подготовке такого плана.

Об этом говорится в совместном расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur и немецких изданий Zeit и ARD, сообщает "Европейская правда".

Журналисты утверждают, что нидерландская военная разведка MIVD перехватила план диверсии (источник этого плана не указан), которой якобы должен был руководить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный.

Диверсию должна была якобы осуществить "небольшая команда водолазов", которые бы заложили взрывчатку с парусника сразу после учений НАТО в Балтийском море 17 июня. Этот план на прошлой неделе без отдельных подробностей привело The Washington Post.

Реклама:

После этого MVID сообщила о полученных данных ЦРУ, и оно в свою очередь связалось с Украиной в июне 2022 года и якобы предупредило, чтобы она не воплощала диверсию в жизнь. Также нидерландская спецслужба предоставила информацию немецким коллегам.

Источники причастных к расследованию СМИ в разведывательных службах отмечают, что уверенности в том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках", до сих пор нет и "рассматриваются несколько версий", в том числе и причастность Украины.

Собеседник журналистов также говорит, что не ожидает публикации результатов расследования диверсии в ближайшее время.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Тогда президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.