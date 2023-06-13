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ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 20:19
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва Северных потоков после предупреждения Нидерландов - СМИ
Фото: Getty Images

Центральное разведывательное управление США в июне 2022 года предостерегло Украину от совершения диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" после того, как получила сообщение от разведки Нидерландов о якобы подготовке такого плана.

Об этом говорится в совместном расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur и немецких изданий Zeit и ARD, сообщает "Европейская правда".

Журналисты утверждают, что нидерландская военная разведка MIVD перехватила план диверсии (источник этого плана не указан), которой якобы должен был руководить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный.

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Диверсию должна была якобы осуществить "небольшая команда водолазов", которые бы заложили взрывчатку с парусника сразу после учений НАТО в Балтийском море 17 июня. Этот план на прошлой неделе без отдельных подробностей привело The Washington Post.

После этого MVID сообщила о полученных данных ЦРУ, и оно в свою очередь связалось с Украиной в июне 2022 года и якобы предупредило, чтобы она не воплощала диверсию в жизнь. Также нидерландская спецслужба предоставила информацию немецким коллегам.

Источники причастных к расследованию СМИ в разведывательных службах отмечают, что уверенности в том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках", до сих пор нет и "рассматриваются несколько версий", в том числе и причастность Украины.

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Собеседник журналистов также говорит, что не ожидает публикации результатов расследования диверсии в ближайшее время.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Тогда президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Темы: УкраинаСШАНидерландыСеверный поток-2
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