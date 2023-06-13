Залужний розповів генералу Міллі про контрнаступ: Реалізуємо наші плани

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів телефоном голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі про події на фронті.

Джерело: Залужний в Telegram

Деталі: За словами головнокомандувача, на сході та півдні України тривають важкі бої "оборонного та наступального характеру". Сили оборони мають "певні успіхи", "реалізовують наші плани" та "рухаються вперед".

Також, напередодні засідання "Рамштайн", Залужний зауважив, що українська армія потребує посилення протиповітряної оборони, артилерії та спроможностей для контрбатарейної боротьби.

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