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Залужний розповів генералу Міллі про контрнаступ: Реалізуємо наші плани

Євген КізіловВівторок, 13 червня 2023, 20:32
Залужний розповів генералу Міллі про контрнаступ: Реалізуємо наші плани
валерій залужний, фото зсу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів телефоном голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі про події на фронті.

Джерело: Залужний в Telegram

Деталі: За словами головнокомандувача, на сході та півдні України тривають важкі бої "оборонного та наступального характеру". Сили оборони мають "певні успіхи", "реалізовують наші плани" та "рухаються вперед".

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Також, напередодні засідання "Рамштайн", Залужний зауважив, що українська армія потребує посилення протиповітряної оборони, артилерії та спроможностей для контрбатарейної боротьби.

Теми: ЗалужнийконтрнаступвійнаСША
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