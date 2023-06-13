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Залужный рассказал генералу Милли о контрнаступлении: Реализуем наши планы

Евгений КизиловВторник, 13 июня 2023, 20:32
Залужный рассказал генералу Милли о контрнаступлении: Реализуем наши планы
валерий залужный, фото всу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о событиях на фронте.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: По словам главнокомандующего, на востоке и юге Украины продолжаются тяжелые бои "оборонительного и наступательного характера". Силы обороны имеют "определенные успехи", "реализуют планы" и "движутся вперед".

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Также, накануне заседания "Рамштайн", Залужный отметил, что украинская армия нуждается в усилении противовоздушной обороны, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.

Темы: ЗалужныйконтрнаступлениевойнаСША
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