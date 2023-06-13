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МЗС про "миротворчі заяви" Путіна й Сійярто: Танго на кістках

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 20:53
МЗС про миротворчі заяви Путіна й Сійярто: Танго на кістках
Фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко звернув увагу на схожість заяв президента Росії Владіміра Путіна та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо військової підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ніколенко написав у Facebook.

Речник МЗС процитував заяви, зроблені Путіним під час зустрічі з так званими російськими "воєнкорами", і Сійярто в інтерв’ю французькому телеканалу LCI під час візиту до Нью-Йорка, про що написали місцеві ЗМІ.

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"Владімір Путін: Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні. Петер Сійярто: Постачання зброї затягує війну. Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася би на досягненні миру".

"Танго на кістках", – коротко прокоментував Ніколенко.

Як відомо, Угорщина виступає проти постачання Україні військової допомоги й транзиті зброї через свою територію, пояснюючи це тим, що не хоче ставати "стороною війни".

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Нещодавно також стало відомо, що Будапешт без відома Києва домовився про повернення 11 українських військовослужбовців родом із Закарпаття, після чого звинуватив Україну в "невдячності".

Теми: МЗСУгорщинаПутін
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