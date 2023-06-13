МИД о "миротворческих заявлениях" Путина и Сийярто: Танго на костях

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко обратил внимание на сходство заявлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по военной поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Николенко написал в Facebook.

Представитель МИД процитировал заявления, сделанные Путиным во время встречи с так называемыми российскими "военкорами", и Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI во время визита в Нью-Йорк, о чем написали местные СМИ.

Реклама:

"Владимир Путин: Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу следует прекратить поставлять вооружение Украине. Петер Сийярто: Поставка оружия затягивает войну. Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира".

"Танго на костях", – коротко прокомментировал Николенко.

Как известно, Венгрия выступает против поставок Украине военной помощи и транзита оружия через свою территорию, объясняя это тем, что не хочет становиться "стороной войны".

ВИДЕО ДНЯ

Недавно также стало известно, что Будапешт без ведома Киева договорился о возвращении 11 украинских военнослужащих родом из Закарпатья, после чего обвинил Украину в "неблагодарности".