Трамп прибув до суду в Маямі у справі про секретні документи, його арештували

Колишній президент США Дональд Трамп у вівторок прибув до будівлі федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, де його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами.

Після прибуття до суду Трампа взяли під варту й помістили під арешт – у його випадку це формальна процедура, яка передує оголошенню обвинувачень суддею, тому на нього не вдягали наручників і не робили "фото для арешту" (mugshot).

Суд заборонив будь-яку трансляцію, а також фото- й відеозйомку під час слухання, але очікується, що експрезидент США не визнає себе винним за жодним із 37 пунктів звинувачення.

Біля будівлі суду в Маямі зібрались кількасот прихильників колишнього президента, які вигукували гасла й тримали плакати на його підтримку; були також і ті, хто виступає проти нього.

