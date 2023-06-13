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Трамп прибув до суду в Маямі у справі про секретні документи, його арештували

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 21:22
Трамп прибув до суду в Маямі у справі про секретні документи, його арештували
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп у вівторок прибув до будівлі федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, де його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Після прибуття до суду Трампа взяли під варту й помістили під арешт – у його випадку це формальна процедура, яка передує оголошенню обвинувачень суддею, тому на нього не вдягали наручників і не робили "фото для арешту" (mugshot).

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Суд заборонив будь-яку трансляцію, а також фото- й відеозйомку під час слухання, але очікується, що експрезидент США не визнає себе винним за жодним із 37 пунктів звинувачення.

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Біля будівлі суду в Маямі зібрались кількасот прихильників колишнього президента, які вигукували гасла й тримали плакати на його підтримку; були також і ті, хто виступає проти нього.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборної кампанії.

Читайте більше тут: Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці.

Теми: ТрампСША
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