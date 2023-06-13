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Трамп прибыл в суд в Майами по делу о секретных документах, его арестовали

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 21:22
Трамп прибыл в суд в Майами по делу о секретных документах, его арестовали
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в здание федерального суда города Майами в штате Флорида, где его формально арестовали по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По прибытии в суд Трампа взяли под стражу и поместили под арест – в его случае это формальная процедура, которая предшествует объявлению обвинений судьей, поэтому на него не надевали наручники и не делали "фото для ареста" (mugshot).

Суд запретил любую трансляцию, а также фото- и видеосъемку во время слушания, но ожидается, что экс-президент США не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. После этого с него снимут арест, а затем он должен выступить перед своими сторонниками на анонсированном мероприятии.

У здания суда в Майами собрались несколько сотен сторонников бывшего президента, которые выкрикивали лозунги и держали плакаты в его поддержку; были также и те, кто выступает против него.

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Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программой США, военными уязвимостями США и союзников, а также планами на случай нападения на США.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Читайте больше здесь: Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.

Темы: ТрампСША
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