Трамп прибыл в суд в Майами по делу о секретных документах, его арестовали

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в здание федерального суда города Майами в штате Флорида, где его формально арестовали по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По прибытии в суд Трампа взяли под стражу и поместили под арест – в его случае это формальная процедура, которая предшествует объявлению обвинений судьей, поэтому на него не надевали наручники и не делали "фото для ареста" (mugshot).

Суд запретил любую трансляцию, а также фото- и видеосъемку во время слушания, но ожидается, что экс-президент США не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. После этого с него снимут арест, а затем он должен выступить перед своими сторонниками на анонсированном мероприятии.

У здания суда в Майами собрались несколько сотен сторонников бывшего президента, которые выкрикивали лозунги и держали плакаты в его поддержку; были также и те, кто выступает против него.

