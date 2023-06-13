Польща й Німеччина завершують переговори про центр ремонту Leopard для України – посол

Німеччина й Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив посол Німеччини в Польщі Томас Баггер, повідомляє "Європейська правда".

За словами дипломата, переговори про створення сервісного центру в Польщі мають завершитися "найближчими днями", до саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

За його словами, центр буде використовуватися для постачання Україні вкрай необхідних запасних частин для обладнання німецького виробництва. Аналогічні сервісні центри також були створені в Словаччині і Румунії.

Реклама:

Вони відіграватимуть важливу роль, адже Україна почала використовувати західну техніку для контрнаступу, що вже почався, і зазнала перших втрат.

За даними сервісу Oryx, який аналізує дані про техніку за відкритими джерелами, щонайменше чотири танки Leopard 2 і 16 БМП Bradley були знищені або пошкоджені.

У травні повідомлялось, що польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершує переговори з виробниками танків Leopard 2 щодо здійснення в Польщі капітального ремонту техніки, переданої Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Танкова коаліція" погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України 21 квітня, на полях зустрічі у форматі "Рамштайн".