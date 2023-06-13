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Польша и Германия завершают переговоры о центре ремонта Leopard для Украины - посол

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 21:48
Польша и Германия завершают переговоры о центре ремонта Leopard для Украины - посол
Фото: Getty Images

Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Об этом в интервью Bloomberg заявил посол Германии в Польше Томас Баггер, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, переговоры о создании сервисного центра в Польше должны завершиться "в ближайшие дни", до саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

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По его словам, центр будет использоваться для поставки Украине крайне необходимых запасных частей для оборудования немецкого производства. Аналогичные сервисные центры также были созданы в Словакии и Румынии.

Они будут играть важную роль, ведь Украина начала использовать западную технику для уже начавшегося контрнаступления и понесла первые потери.

По данным сервиса Oryx, который анализирует данные о технике по открытым источникам, по меньшей мере четыре танка Leopard 2 и 16 БМП Bradley были уничтожены или повреждены.

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В мае сообщалось, что польский оружейный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершает переговоры с производителями танков Leopard 2 по осуществлению в Польше капитального ремонта техники, переданной Украине.

"Танковая коалиция" согласовала создание в Польше центра техобслуживания Leopard 2 из Украины 21 апреля, на полях встречи в формате "Рамштайн".

Темы: танкиУкраинавойна
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