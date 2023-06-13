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Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 22:34
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп очікувано не визнав своєї провини за жодним із 37 пунктів звинувачення у справі про неналежне поводження із секретними документами у федеральному суді в Маямі у штаті Флорида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Після формальної процедури зачитування звинувачень, для якої Трампа тимчасово арештували, суд вирішив не накладати на нього обмежень, пов’язаних із подорожами за межами штату Флорида. Водночас, як стало відомо дещо пізніше, Трампу заборонили говорити зі свідками у справі, аби запобігти можливому впливу на них.

Аналогічно інший фігурант у справі, помічник Трампа Волт Наута не визнав себе винним за жодним із обвинувачень і був відпущений судом під особисте зобов’язання.

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У наступні місяці, як очікується, федеральні прокурори й захист експрезидента США братимуть участь у досудових процедурах: обвинувачення представлятиме свої докази, захист – намагатиметься зняти пункти звинувачень до початку слухань.

Дональду Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

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В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборної кампанії.

Читайте більше тут: Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці.

Теми: ТрампСША
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