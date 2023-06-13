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Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 22:34
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп ожидаемо не признал своей вины ни по одному из 37 пунктов обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами в федеральном суде в Майами в штате Флорида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

После формальной процедуры зачитывания обвинений, для которой Трампа временно арестовали, суд решил не накладывать на него ограничений, связанных с путешествиями за пределами штата Флорида. В то же время, как стало известно несколько позже, Трампу запретили говорить со свидетелями по делу, чтобы предотвратить возможное влияние на них.

Аналогично другой фигурант по делу, помощник Трампа Уолт Наута не признал себя виновным ни по одному из обвинений и был отпущен судом под личное обязательство.

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В последующие месяцы, как ожидается, федеральные прокуроры и защита экс-президента США будут участвовать в досудебных процедурах: обвинение будет представлять свои доказательства, защита – пытаться снять пункты обвинений до начала слушаний.

Дональду Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

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В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программой США, военными уязвимостями США и союзников, а также планами на случай нападения на США.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Читайте больше здесь: Дональд Трамп и комнаты с тайнами: почему экс-президенту США грозит 400 лет тюрьмы.

Темы: ТрампСША
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