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Зеленський: На фронті є рух уперед, звільнення від окупантів потребує інтенсивних дій

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 червня 2023, 22:51
Зеленський: На фронті є рух уперед, звільнення від окупантів потребує інтенсивних дій
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили посувають позиції російських загарбників на різних ділянках фронту, а задля звільнення окупованих територій необхідні інтенсивні дії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям".

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Деталі: Президент відзначив, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, які стоять на Бахмутському напрямку. Тут на різних ділянках є рух уперед. "Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!" – підкреслив Зеленський.

Також підрозділи ОСУВ "Таврія" в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги окупанта посувають фронт уперед.

Крім того, Зеленський відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-ту окрему механізовану бригаду, 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду, десантників "Сімдесятдевʼятки", артилеристів 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ".

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Теми: Зеленськийвійна
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