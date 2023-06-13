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Зеленський: На фронті є рух уперед, звільнення від окупантів потребує інтенсивних дій

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 червня 2023, 22:51
Зеленський: На фронті є рух уперед, звільнення від окупантів потребує інтенсивних дій
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили посувають позиції російських загарбників на різних ділянках фронту, а задля звільнення окупованих територій необхідні інтенсивні дії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям".

Деталі: Президент відзначив, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, які стоять на Бахмутському напрямку. Тут на різних ділянках є рух уперед. "Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!" – підкреслив Зеленський.

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Також підрозділи ОСУВ "Таврія" в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги окупанта посувають фронт уперед.

Крім того, Зеленський відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-ту окрему механізовану бригаду, 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду, десантників "Сімдесятдевʼятки", артилеристів 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ".

Теми: Зеленськийвійна
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