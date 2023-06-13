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Зеленский: На фронте есть движение вперед, освобождение от оккупантов требует интенсивных действий

Станислав ПогориловВторник, 13 июня 2023, 22:51
Зеленский: На фронте есть движение вперед, освобождение от оккупантов требует интенсивных действий
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы подвигают позиции российских захватчиков на разных участках фронта, а для освобождения оккупированных территорий необходимы интенсивные действия.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Спасибо всем в нашем обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от таких оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые день за днем, шаг за шагом дают необходимую мощность нашим наступательным действиям".

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Детали: Президент отметил, в частности, воинов 80-й отдельной бригады ДШВ, которые стоят на Бахмутском направлении. Здесь на разных участках есть движение вперед. "Я благодарю вас! Спасибо за чрезвычайную храбрость!" - подчеркнул Зеленский.

Также подразделения ОСУВ "Таврия" в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства оккупанта подвигают фронт вперед

Кроме того, Зеленский отметил морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, 110-ю отдельную механизированную бригаду, 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, десантников "Семьдесятдевятки", артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь".

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Темы: Зеленскийвойна
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