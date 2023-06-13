Зеленський: Маємо з партнерами зробити фізично неможливим терор РФ

Президент Володимир Зеленський після останнього удару по Кривому Рогу розповів про кроки, які необхідно зробити разом з партнерами, щоб Росія більше не змогла фізично тероризувати Україну.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Цей свідомий російський удар по звичайному місту (Кривому Рогу – ред.) лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим.

Деталі: За його словами, передусім – це повітряний щит України. Країні необхідна достатня кількість систем ППО належної потужності а також сучасні винищувачі.

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"Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернатив", - підкреслив Зеленський.

По-друге, потрібне знищення основи для терору, зокрема, виробництва державою-терористом нових ракет. Зеленський нагадав, що, на жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію.

"Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах", - уточнив президент.

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Зеленський додав, що сьогодні відбулася зустріч представників України з дипломатами відповідних країн. "Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор", - підкреслив президент.

Крім того, сказав президент, Україна застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети.

"Саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні проти всіх них. Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами", - вважає Зеленський.

"Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів", - сказав Зеленський.

"Це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО", - додав він.