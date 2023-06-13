Зеленский: Должны с партнерами сделать физически невозможным террор РФ

Президент Владимир Зеленский после последнего удара по Кривому Рогу рассказал о шагах, которые необходимо предпринять вместе с партнерами, чтобы Россия больше не смогла физически терроризировать Украину.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Этот сознательный российский удар по обычному городу (Кривому Рогу - ред.) лишь в очередной раз доказывает простую истину: мы должны вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможным.

Детали: По его словам, прежде всего - это воздушный щит Украины. Стране необходимо достаточное количество систем ПВО надлежащей мощности, а также современные истребители.

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"Когда будет физически ограничена нашим воздушным щитом российская способность бить по нашим городам и селам, только тогда государство-террорист поймет, что у мира для всех украинцев и в проигрыше для России нет альтернатив", - подчеркнул Зеленский.

Во-вторых, нужно уничтожение основы для террора, в частности, производства государством-террористом новых ракет. Зеленский напомнил, что, к сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в том числе компаниями из некоторых стран-партнеров. Разными путями эти компоненты затем поставляются в Россию.

"Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней - в основном микроэлектроника - произведены в других странах", - уточнил президент.

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Зеленский добавил, что сегодня состоялась встреча представителей Украины с дипломатами соответствующих стран. "Список компаний, которые поставляют России компоненты для убийств, у всех партнеров есть. Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. И мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят российский ракетный террор", - подчеркнул президент.

Кроме того, сказал президент, Украина применила санкции против всех компаний в России, которые производят ракеты.

"Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также на глобальном уровне. Должен быть усилен - максимально - экспортный контроль за критическими компонентами", - считает Зеленский.

"Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и в дальнейшем взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты - бизнес или государство - заслуживают соответствующей реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация по этому поводу есть у партнеров", - сказал Зеленский.

"Это однозначно дешевле - один раз и навсегда перекрыть для террористов пути поставки компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые противоракеты для ПВО", - добавил он.