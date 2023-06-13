Латвія надасть ще 430 тис євро допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС

Уряд Латвії у вівторок вирішив скерувати на допомогу Україні на подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції додаткові 430 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

"Латвія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 430 тисяч євро, щоб допомогти людям, які постраждали від спричиненого Росією руйнування Каховської греблі – електрогенератори, компресори та інше обладнання", – написав Каріньш у Twitter.

"Наша підтримка України непохитна, перемога – це єдиний шлях до миру", – додав він.

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Latvia will grant additional humanitarian aid of 430 000 euro to #Ukraine to help people who suffer due to Russia’s caused destruction of #Kakhovka dam - electricity generators, compressors and other equipment. Our support to Ukraine is firm, victory is the only road to peace. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) June 13, 2023

Минулого тижня Латвія вже виділила Україні 200 тисяч євро для допомоги після підриву Каховської ГЕС. Таким чином, загальний внесок Риги в допомогу подолання наслідків дій Росії становить 630 тисяч євро.

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У Європейській комісії у вівторок повідомили, що на цей час в Україну надійшла допомога вже 14 країн-членів ЄС для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС – йдеться про 76 човнів, понад 300 помп, 160 тисяч предметів для облаштування прихистку.