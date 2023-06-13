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Латвія надасть ще 430 тис євро допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 23:51

Уряд Латвії у вівторок вирішив скерувати на допомогу Україні на подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції додаткові 430 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

"Латвія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 430 тисяч євро, щоб допомогти людям, які постраждали від спричиненого Росією руйнування Каховської греблі – електрогенератори, компресори та інше обладнання", – написав Каріньш у Twitter.

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"Наша підтримка України непохитна, перемога – це єдиний шлях до миру", – додав він.

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Минулого тижня Латвія вже виділила Україні 200 тисяч євро для допомоги після підриву Каховської ГЕС. Таким чином, загальний внесок Риги в допомогу подолання наслідків дій Росії становить 630 тисяч євро.

У Європейській комісії у вівторок повідомили, що на цей час в Україну надійшла допомога вже 14 країн-членів ЄС для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС – йдеться про 76 човнів, понад 300 помп, 160 тисяч предметів для облаштування прихистку.

Теми: ЛатвіяУкраїнаКаховська ГЕС
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