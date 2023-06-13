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Латвия предоставит еще 430 тыс евро помощи Украине после подрыва Каховской ГЭС

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 23:51

Правительство Латвии во вторник решило направить на помощь Украине на преодоление последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции дополнительные 430 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Латвия предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 430 тысяч евро, чтобы помочь людям, пострадавшим от вызванного Россией разрушения Каховской плотины – электрогенераторы, компрессоры и другое оборудование", – написал Кариньш в Twitter.

"Наша поддержка Украины непоколебима, победа – это единственный путь к миру", – добавил он.

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На прошлой неделе Латвия уже выделила Украине 200 тысяч евро для помощи после подрыва Каховской ГЭС. Таким образом, общий вклад Риги в помощь преодоления последствий действий России составляет 630 тысяч евро.

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В Европейской комиссии во вторник сообщили, что в настоящее время в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС – речь идет о 76 лодках, более 300 помп, 160 тысяч предметов для обустройства убежища.

Темы: ЛатвияУкраинаКаховская ГЭС
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