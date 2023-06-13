Швейцарію кілька днів поспіль атакують проросійські хакери

Національний центр кібербезпеки Швейцарії у вівторок заявив про надзвичайно високу інтенсивність кібератак на урядові сайти й онлайн-портали країни, за якими стоїть проросійське угруповання NoName.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ключові урядові вебсайти Швейцарії, зокрема сайти парламенту й федерального уряду, в останні дні зазнали DDoS-атаки, під час якої сервери перевантажують штучно створеною хвилею запитів з різних місць.

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Проросійське угруповання NoName заявило, що здійснило кібератаку на вебсайт парламенту Швейцарії у відповідь на її приєднання до чергового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У вівторок хакери атакували інші вебсайти, зокрема сайт Женевського аеропорту, який є хабом для дипломатів і посадовців, що прямують до штаб-квартири ООН у місті.

Атака збігається з підготовкою швейцарського парламенту до відеозвернення президента України Володимира Зеленського, запланованого на четвер.

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"Парламентські служби роблять все, що в їхніх силах, щоб пряма трансляція в четвер пройшла безперешкодно", – заявили в Національному центрі кібербезпеки Швейцарії.

Минулого тижня уряд попередив, що побоюється, що під час атаки на Xplain, технологічну фірму, яка надає програмне забезпечення для кількох відомств, могли бути викрадені дані з метою вимагання викупу.