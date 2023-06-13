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Швейцарію кілька днів поспіль атакують проросійські хакери

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 23:55
Швейцарію кілька днів поспіль атакують проросійські хакери
Фото: Getty Images

Національний центр кібербезпеки Швейцарії у вівторок заявив про надзвичайно високу інтенсивність кібератак на урядові сайти й онлайн-портали країни, за якими стоїть проросійське угруповання NoName.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ключові урядові вебсайти Швейцарії, зокрема сайти парламенту й федерального уряду, в останні дні зазнали DDoS-атаки, під час якої сервери перевантажують штучно створеною хвилею запитів з різних місць.

Проросійське угруповання NoName заявило, що здійснило кібератаку на вебсайт парламенту Швейцарії у відповідь на її приєднання до чергового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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У вівторок хакери атакували інші вебсайти, зокрема сайт Женевського аеропорту, який є хабом для дипломатів і посадовців, що прямують до штаб-квартири ООН у місті.

Атака збігається з підготовкою швейцарського парламенту до відеозвернення президента України Володимира Зеленського, запланованого на четвер.

"Парламентські служби роблять все, що в їхніх силах, щоб пряма трансляція в четвер пройшла безперешкодно", – заявили в Національному центрі кібербезпеки Швейцарії.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня уряд попередив, що побоюється, що під час атаки на Xplain, технологічну фірму, яка надає програмне забезпечення для кількох відомств, могли бути викрадені дані з метою вимагання викупу.

Теми: Швейцаріяхакери
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