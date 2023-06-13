Швейцарию несколько дней подряд атакуют пророссийские хакеры

Национальный центр кибербезопасности Швейцарии во вторник заявил о чрезвычайно высокой интенсивности кибератак на правительственные сайты и онлайн-порталы страны, за которыми стоит пророссийская группировка NoName.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ключевые правительственные веб-сайты Швейцарии, в частности сайты парламента и федерального правительства, в последние дни подверглись DDoS-атаке, во время которой серверы перегружают искусственно созданной волной запросов из разных мест.

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Пророссийская группировка NoName заявила, что осуществила кибератаку на веб-сайт парламента Швейцарии в ответ на ее присоединение к очередному пакету санкций Европейского Союза против России.

Во вторник хакеры атаковали другие веб-сайты, в частности сайт Женевского аэропорта, который является хабом для дипломатов и чиновников, направляющихся в штаб-квартиру ООН в городе.

Атака совпадает с подготовкой швейцарского парламента к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на четверг.

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"Парламентские службы делают все, что в их силах, чтобы прямая трансляция в четверг прошла беспрепятственно", – заявили в Национальном центре кибербезопасности Швейцарии.

На прошлой неделе правительство Швейцарии предупредило, что опасается, что во время атаки на Xplain, технологическую фирму, которая предоставляет программное обеспечение для нескольких ведомств, могли быть похищены данные с целью вымогательства выкупа.