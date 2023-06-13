Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцарию несколько дней подряд атакуют пророссийские хакеры

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 23:55
Швейцарию несколько дней подряд атакуют пророссийские хакеры
Фото: Getty Images

Национальный центр кибербезопасности Швейцарии во вторник заявил о чрезвычайно высокой интенсивности кибератак на правительственные сайты и онлайн-порталы страны, за которыми стоит пророссийская группировка NoName.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ключевые правительственные веб-сайты Швейцарии, в частности сайты парламента и федерального правительства, в последние дни подверглись DDoS-атаке, во время которой серверы перегружают искусственно созданной волной запросов из разных мест.

Реклама:

Пророссийская группировка NoName заявила, что осуществила кибератаку на веб-сайт парламента Швейцарии в ответ на ее присоединение к очередному пакету санкций Европейского Союза против России.

Во вторник хакеры атаковали другие веб-сайты, в частности сайт Женевского аэропорта, который является хабом для дипломатов и чиновников, направляющихся в штаб-квартиру ООН в городе.

Атака совпадает с подготовкой швейцарского парламента к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на четверг.

ВИДЕО ДНЯ

"Парламентские службы делают все, что в их силах, чтобы прямая трансляция в четверг прошла беспрепятственно", – заявили в Национальном центре кибербезопасности Швейцарии.

На прошлой неделе правительство Швейцарии предупредило, что опасается, что во время атаки на Xplain, технологическую фирму, которая предоставляет программное обеспечение для нескольких ведомств, могли быть похищены данные с целью вымогательства выкупа.

Темы: Швейцарияхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Швейцария
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: