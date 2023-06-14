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Реакція на контрнаступ: Росія перекинула на аеродром у Бердянську 20 гелікоптерів – "Схеми"

Ольга Глущенко Середа, 14 червня 2023, 04:48
Реакція на контрнаступ: Росія перекинула на аеродром у Бердянську 20 гелікоптерів – Схеми
фото: "Схеми"

З початком контрнаступальних операцій Сил оборони на Запорізькому напрямку Росія перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми", у розпорядженні якого є супутникові знімки Planet Labs за 13 червня

Деталі: Загалом на окупованому аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно – це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

 
 

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікували моделі гелікоптерів. А саме:

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  • 5 вертольотів Ка-52;
  • 9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;
  • 13 вертольотів Ка-29.

"Більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою", – розказав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

 

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – "робота по заявках" – неможлива", – повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

За словами Жирохова, російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

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Теми: БердянськконтрнаступРосіяавіа
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