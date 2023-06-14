Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Реакция на контрнаступление: Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов – "Схемы"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 04:48
Реакция на контрнаступление: Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов – Схемы
фото: "Схемы"

С началом контрнаступательных операций Сил обороны на Запорожском направлении Россия перебросила 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы", в распоряжении которого есть спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня

Детали: Всего на оккупированном аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ. Двадцать из них появились в аэропорту недавно - это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

Реклама:
 
 

С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировать модели вертолетов. А именно:

  • 5 вертолетов Ка-52;
  • 9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;
  • 13 вертолетов Ка-29.

"Большинство вертолетов - это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя", - рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

 

"Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск – "работа по заявкам" – невозможна", – сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Жирохова, российские вертолеты, которые базируются на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Темы: БердянскконтрнаступлениеРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бердянск
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
В Бердянске прогремел взрыв в районе порта
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: