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Реакция на контрнаступление: Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов – "Схемы"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 июня 2023, 04:48
Реакция на контрнаступление: Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов – Схемы
фото: "Схемы"

С началом контрнаступательных операций Сил обороны на Запорожском направлении Россия перебросила 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы", в распоряжении которого есть спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня

Детали: Всего на оккупированном аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ. Двадцать из них появились в аэропорту недавно - это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

 
 

С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировать модели вертолетов. А именно:

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  • 5 вертолетов Ка-52;
  • 9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;
  • 13 вертолетов Ка-29.

"Большинство вертолетов - это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя", - рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

 

"Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск – "работа по заявкам" – невозможна", – сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам Жирохова, российские вертолеты, которые базируются на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

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Темы: БердянскконтрнаступлениеРосcияавиа
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