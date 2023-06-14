Реакция на контрнаступление: Россия перебросила на аэродром в Бердянске 20 вертолетов – "Схемы"

С началом контрнаступательных операций Сил обороны на Запорожском направлении Россия перебросила 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы", в распоряжении которого есть спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня

Детали: Всего на оккупированном аэродроме Бердянска по состоянию на 13 июня находятся по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ. Двадцать из них появились в аэропорту недавно - это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

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С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировать модели вертолетов. А именно:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

"Большинство вертолетов - это для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя", - рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму. Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск – "работа по заявкам" – невозможна", – сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

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По словам Жирохова, российские вертолеты, которые базируются на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.