Україною ширилася повітряна тривога

ілюстративне фото з Інтерфаксу

У низці областей України вранці 14 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 5 години ранку.

Станом на 05:00 вона охопила території південних, східних, північних і східних областей.

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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 05:32 почалися відбої повітряної тривоги.

О 05:51 повітряна тривога почала повторно ширитися у частині областей України.

ВІДЕО ДНЯ

О 06:07 почалися відбої повітряної тривоги.