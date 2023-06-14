Україною ширилася повітряна тривога
Середа, 14 червня 2023, 05:08
У низці областей України вранці 14 червня була оголошена повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися близько 5 години ранку.
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Станом на 05:00 вона охопила території південних, східних, північних і східних областей.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 05:32 почалися відбої повітряної тривоги.
ВІДЕО ДНЯ
О 05:51 повітряна тривога почала повторно ширитися у частині областей України.
О 06:07 почалися відбої повітряної тривоги.