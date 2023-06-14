Украиной распространялась воздушная тревога

В ряде областей Украины утром 14 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 5 часов утра.

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По состоянию на 05:00 она охватила территории южных, восточных, северных и восточных областей.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 05:32 начались отбои воздушной тревоги.

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В 05:51 воздушная тревога начала повторно распространяться в части областей Украины.

В 06:07 начались отбои воздушной тревоги.