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ЄС готує санкції проти Косова – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 10:36

Європейський Союз попередньо підготував санкції проти Косова через ігнорування Приштиною прохань про негайні кроки для зниження напруженості на півночі країни.

Як пише "Європейська правда", про це  Радіо Свобода стало відомо з дипломатичних джерел.

Згідно з цими заходами, санкції включатимуть призупинення запрошень для участі Косова у заходах високого рівня та двосторонніх візитів з боку Європейського Союзу та країн-членів. Зустрічі відбуватимуться лише тоді, коли це буде необхідно, щоб зосередитися на вирішенні кризи на півночі Косова та кроках для пошуку рішення.

Інші заходи стосуватимуться спільної роботи груп, що існують між Косово та ЄС, які були створені на основі Угоди про стабілізацію та асоціацію (SAA).

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Засідання підкомітету з питань торгівлі, промисловості, митниці та податків, яке мало відбутися 8 червня, але так і не відбулося, вже призупинене. Наступне засідання підкомісії з питань юстиції, свободи та безпеки, яке очікується 21 і 22 червня, а також засідання підкомісії з питань свободи та безпеки. Також будуть призупинені.

Для Косова ігнорування прохань Брюсселя матиме також фінансові наслідки. Планується значне призупинення фінансування з боку ЄС кількох проєктів, на які Косово подало пропозиції в рамках Інвестиційного фонду для Західних Балкан.

Також ЄС, як санкцію проти Косова, запланував зменшити рівень присутності у спільних розробках і заходах, в яких беруть участь члени уряду Косова. Очікується, що цей захід включатиме зустрічі в рамках фінансового співробітництва.

ВІДЕО ДНЯ

Дипломатичні джерела повідомляють, що взаємодія з косовською владою в усіх цих сферах повернеться до нормального рівня, як тільки уряд Косова зробить кроки, яких ЄС очікує в рамках діалогу, і які були висловлені в кількох публічних заявах. Насамперед, йдеться про виведення спеціальних поліцейських підрозділів з муніципальних будівель на півночі та оголошення нових місцевих виборів.

Напередодні прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті запропонував план розрядки напруженості у відносинах із Сербією та на півночі Косова, де переважає сербське населення й після місцевих виборів тривають заворушення.

Нагадаємо, на проміжних виборах у північних муніципалітетах Косова у травні, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан.

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Теми: ЄСКосовосанкції
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