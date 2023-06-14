ЕС готовит санкции против Косова – СМИ

Европейский Союз предварительно подготовил санкции против Косова из-за игнорирования Приштиной просьб о немедленных шагах для снижения напряженности на севере страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом Радио Свобода стало известно из дипломатических источников.

Согласно этим мерам, санкции будут включать приостановление приглашений для участия Косово в мероприятиях высокого уровня и двусторонних визитов со стороны Европейского Союза и стран-членов. Встречи будут проходить только тогда, когда это будет необходимо, чтобы сосредоточиться на решении кризиса на севере Косово и шагах для поиска решения.

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Другие мероприятия будут касаться совместной работы групп, существующих между Косово и ЕС, которые были созданы на основе Соглашения о стабилизации и ассоциации (SAA).

Заседание подкомитета по вопросам торговли, промышленности, таможни и налогов, которое должно было состояться 8 июня, но так и не состоялось, уже приостановлено. Следующее заседание подкомиссии по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которое ожидается 21 и 22 июня, а также заседание подкомиссии по вопросам свободы и безопасности. Также будут приостановлены.

Для Косово игнорирование просьб Брюсселя будет иметь также финансовые последствия. Планируется значительное приостановление финансирования со стороны ЕС нескольких проектов, на которые Косово подало предложения в рамках Инвестиционного фонда для Западных Балкан.

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Также ЕС, как санкцию против Косово, запланировал уменьшить уровень присутствия в совместных разработках и мероприятиях, в которых участвуют члены правительства Косово. Ожидается, что это мероприятие будет включать встречи в рамках финансового сотрудничества.

Дипломатические источники сообщают, что взаимодействие с косовскими властями во всех этих сферах вернется к нормальному уровню, как только правительство Косово сделает шаги, которых ЕС ожидает в рамках диалога, и которые были высказаны в нескольких публичных заявлениях. Прежде всего, речь идет о выводе специальных полицейских подразделений из муниципальных зданий на севере и объявлении новых местных выборов.

Накануне премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти предложил план разрядки напряженности в отношениях с Сербией и на севере Косово, где преобладает сербское население и после местных выборов продолжаются беспорядки.

Напомним, на промежуточных выборах в северных муниципалитетах Косово в мае, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан.

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