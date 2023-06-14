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У МЗС виникли проблеми з оформленням паспортів за кордоном

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 11:42

У Міністерства закордонних справ виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна".

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі LIGA.net повідомила директорка державного підприємства Тетяна Бондаренко.

Відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, призупинено з 21 квітня.

За словами директорки, поліграфкомбінат "Україна" заздалегідь звертався до МЗС із пропозицією укласти новий договір у зв'язку з тим, що поточний добігає кінця. Затримка з укладанням наступного договору на виготовлення та відвантаження паспортів виникла через відсутність коштів у міністерства для фінансування цих видатків.

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Бондаренко зазначила, що Кабінет міністрів виділив кошти МЗС із резервного фонду держбюджету. З урахуванням виділеного кошторису поліграфкомбінат "Україна" підготував договір, який передано на підпис МЗС.

Підприємство готове до відвантаження паспортів до МЗС у повному обсязі відразу після підписання договору.

Варто зазначити, що у низці країн Європи відкрилися підрозділи державного підприємства "Документ", який надає паспортні послуги для українців, що перебувають там.

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Підрозділи ДП "Документ" уже функціонують у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага), двох містах Німеччини (Кельн і Берлін), а також в Іспанії.

Теми: МЗСкордон
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