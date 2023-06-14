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У МИД возникли проблемы с оформлением паспортов за границей

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 11:42

У Министерства иностранных дел возникли задержки с оформлением украинских паспортов за границей из-за окончания договора между министерством и полиграфкомбинатом "Украина".

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии LIGA.net сообщила директор госпредприятия Татьяна Бондаренко.

Отгрузка паспортов, заказчиком которых выступает МИД, приостановлена с 21 апреля.

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По словам директора, полиграфкомбинат "Украина" заранее обращался в МИД с предложением заключить новый договор в связи с тем, что текущий подходит к концу. Задержка с заключением следующего договора на изготовление и отгрузку паспортов возникла из-за отсутствия средств у министерства для финансирования этих расходов.

Бондаренко отметила, что Кабинет министров выделил средства МИД из резервного фонда госбюджета. С учетом выделенной сметы полиграфкомбинат "Украина" подготовил договор, который передан на подпись в министерство.

Предприятие готово к отгрузке паспортов в МИД в полном объеме сразу после подписания договора.

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Стоит отметить, что в ряде стран Европы открылись подразделения государственного предприятия "Документ", который предоставляет паспортные услуги для находящихся там украинцев.

Подразделения ГП "Документ" уже функционируют в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага), двух городах Германии (Кельн и Берлин), а также в Испании.

Темы: МИДграница
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