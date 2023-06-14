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У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 13:19

У Міністерства закордонних справ спростували інформацію про те, що у відомства виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. І вже наступного дня на замовлення відомства була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тис. паспортів. 

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"Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах. Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті", – зазначив представник МЗС.

Ніколенко додав, що українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.

Раніше директорка поліграфкомбінату "Україна" Тетяна Бондаренко заявила, що у МЗС виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством і державним підприємством. 

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Теми: МЗСпаспорт
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