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В МИД опровергли проблемы с оформлением паспортов за рубежом

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 13:19

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что у ведомства возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом из-за окончания договора между министерством и полиграфкомбинатом "Украина".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу. И уже на следующий день по заказу ведомства была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов.

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"Сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях. Украинцы, которые находятся за рубежом, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте", – отметил представитель МИД.

Николенко добавил, что украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме.

Ранее директор полиграфкомбината "Украина" Татьяна Бондаренко заявила, что у МИД возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом из-за окончания договора между министерством и государственным предприятием.

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Темы: МИДпаспорт
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