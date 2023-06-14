В МИД опровергли проблемы с оформлением паспортов за рубежом

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что у ведомства возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом из-за окончания договора между министерством и полиграфкомбинатом "Украина".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу. И уже на следующий день по заказу ведомства была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов.

"Сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях. Украинцы, которые находятся за рубежом, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте", – отметил представитель МИД.

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Николенко добавил, что украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме.

Ранее директор полиграфкомбината "Украина" Татьяна Бондаренко заявила, что у МИД возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом из-за окончания договора между министерством и государственным предприятием.