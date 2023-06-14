Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД опровергли проблемы с оформлением паспортов за рубежом

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 13:19

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что у ведомства возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом из-за окончания договора между министерством и полиграфкомбинатом "Украина".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу. И уже на следующий день по заказу ведомства была напечатана и отгружена первая партия в 41 тыс. паспортов.

"Сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях. Украинцы, которые находятся за рубежом, могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте", – отметил представитель МИД.

Реклама:

Николенко добавил, что украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме.

Ранее директор полиграфкомбината "Украина" Татьяна Бондаренко заявила, что у МИД возникли задержки с оформлением украинских паспортов за рубежом из-за окончания договора между министерством и государственным предприятием.

Темы: МИДпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
МИД
Кулеба впервые встретился с новой главой МИД Румынии
Кулеба впервые встретился с главой МИД Турции
МИД не подтверждает задержание украинского дипломата в Швейцарии
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: