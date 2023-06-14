Уряд Німеччини вперше ухвалив національну стратегію з безпеки

Після місяців переговорів федеральний уряд вперше ухвалив стратегію національної безпеки Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За словами федерального уряду, документ, розроблений під егідою Федерального міністерства закордонних справ, формулює керівні принципи з метою "зміцнення нашої безпеки від зовнішніх загроз".

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У ньому проводиться аналіз поточного безпекового середовища і виводяться "конкретні заходи і подальші проєкти".

Як зазначається, ситуація, що склалася після нападу Росії на Україну, відіграла важливу роль у формуванні стратегії.

Стратегія покликана встановити міжвідомчі керівні принципи для всіх викликів у сфері політики безпеки. До уваги береться також взаємодія між федеральним урядом і урядами земель.

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Сторони коаліції вже домовилися про розробку стратегії у своїй коаліційній угоді – тобто ще до російського вторгнення в Україну. Однак останнім часом схвалення документа неодноразово відкладалося, зокрема, через суперечку щодо компетенції між Федеральним міністерством закордонних справ і канцелярією. В результаті від створення Ради національної безпеки, яке планувалося спочатку, відмовилися.

Федеральний уряд формулює в стратегії низку цілей: Німеччина має досягти двовідсоткового показника НАТО "в середньому за кілька років"; має бути посилена боротьба зі шпигунством, диверсіями та кіберзахист; оборонні технології мають бути посилені на європейському рівні; правила контролю за експортом озброєнь мають бути гармонізовані в рамках ЄС.

"За допомогою стратегії національної безпеки федеральний уряд хоче сприяти безперервному процесу співпраці між усіма рівнями влади, бізнесом і суспільством задля безпеки нашої країни і, таким чином, зробити внесок у зміцнення стратегічної культури в Німеччині", – заявив уряд.

Хід виконання стратегії має регулярно перевірятися.

Стратегія базується на трьох "центральних вимірах" політики безпеки: обороноздатність, стійкість і стабільність.

Сфера обороноздатності включає в себе зміцнення Бундесверу, цивільну оборону і цивільний захист, як зазначено в документі.

У сфері стійкості йдеться про захист "нашого вільного і демократичного базового порядку від незаконного впливу ззовні". З цією метою слід зменшити "односторонню залежність у постачанні сировини та енергії" і диверсифікувати відносини з постачальниками.

У сфері сталого розвитку йдеться про боротьбу з кліматичною зміною та екосистемною кризою, посилення біорізноманіття, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та запобігання глобальним пандеміям.

Нагадаємо, весною глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що існуючі прогалини з озброєнням Бундесверу не можуть бути повністю закриті до 2030 року, тому необхідно визначити пріоритети.

Тим часом генсек НАТО тисне на Німеччину з вимогою прискорити збільшення видатків на оборону до 2% ВВП.

Сама Німеччина обіцяє збільшити оборонні витрати до рівня НАТО до 2025 року.