Правительство Германии впервые приняло стратегию национальной безопасности

После месяцев переговоров федеральное правительство впервые приняло стратегию национальной безопасности Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По словам федерального правительства, документ, разработанный под эгидой Федерального министерства иностранных дел, формулирует руководящие принципы с целью "укрепления нашей безопасности от внешних угроз".

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В нем проводится анализ текущей среды безопасности и выводятся "конкретные меры и дальнейшие проекты".

Как отмечается, ситуация, сложившаяся после нападения России на Украину, сыграла важную роль в формировании стратегии.

Стратегия призвана установить межведомственные руководящие принципы для всех вызовов в сфере политики безопасности. Во внимание принимается также взаимодействие между федеральным правительством и правительствами земель.

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Стороны коалиции уже договорились о разработке стратегии в своем коалиционном соглашении – то есть еще до российского вторжения в Украину. Однако в последнее время одобрение документа неоднократно откладывалось, в частности, из-за спора о компетенции между Федеральным министерством иностранных дел и канцелярией. В результате от создания Совета национальной безопасности, которое планировалось изначально, отказались.

Федеральное правительство формулирует в стратегии ряд целей: Германия должна достичь двухпроцентного показателя НАТО "в среднем за несколько лет"; должна быть усилена борьба со шпионажем, диверсиями и киберзащита; оборонные технологии должны быть усилены на европейском уровне; правила контроля за экспортом вооружений должны быть гармонизированы в рамках ЕС.

"С помощью стратегии национальной безопасности федеральное правительство хочет способствовать непрерывному процессу сотрудничества между всеми уровнями власти, бизнесом и обществом ради безопасности нашей страны и, таким образом, внести вклад в укрепление стратегической культуры в Германии", – заявило правительство.

Ход выполнения стратегии должен регулярно проверяться.

Стратегия базируется на трех "центральных измерениях" политики безопасности: обороноспособность, устойчивость и стабильность.

Сфера обороноспособности включает в себя укрепление Бундесвера, гражданскую оборону и гражданскую защиту, как указано в документе.

В сфере устойчивости речь идет о защите "нашего свободного и демократического базового порядка от незаконного влияния извне". С этой целью следует уменьшить "одностороннюю зависимость в поставках сырья и энергии" и диверсифицировать отношения с поставщиками.

В сфере устойчивого развития речь идет о борьбе с климатическим изменением и экосистемным кризисом, усилении биоразнообразия, укреплении глобальной продовольственной безопасности и предотвращении глобальных пандемий.

Напомним, весной глава Минобороны Германии Борис Писториус признал, что существующие пробелы с вооружением Бундесвера не могут быть полностью закрыты до 2030 года, поэтому необходимо определить приоритеты.

Тем временем генсек НАТО давит на Германию с требованием ускорить увеличение расходов на оборону до 2% ВВП.

Сама Германия обещает увеличить оборонные расходы до уровня НАТО к 2025 году.