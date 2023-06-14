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У ЗСУ викрили "крота", який хотів "злити" напрямки контрнаступу – СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 14 червня 2023, 14:24
У ЗСУ викрили крота, який хотів злити напрямки контрнаступу – СБУ
фото ОГП

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали російського агента, який збирав дані про Сили оборони України.

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП

Деталі: Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

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За даними слідства, наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів, заявляють в СБУ.

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Також зрадник мав передати окупантам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі. Згодом зрадника вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації використовували месенджер Телеграм.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУдержзрадаДніпропетровська область
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