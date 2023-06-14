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В ВСУ разоблачили "крота", который хотел "слить" направления контрнаступления – СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 14 июня 2023, 14:24
В ВСУ разоблачили крота, который хотел слить направления контрнаступления – СБУ
фото ОГП

На Днепропетровщине правоохранители задержали российского агента, который собирал данные о Силах обороны Украины.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП

Детали: Злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

По данным следствия, в конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

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По указанию агрессора фигурант собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.

Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочное" задание от своего "куратора" - выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов, заявляют в СБУ.

Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений.

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Кроме того, он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

По данным следствия, фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре. Впоследствии предателя вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации использовали мессенджер Телеграмм.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Темы: СБУгосизменаДнепропетровская область
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