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ЄС призупинив візити і фінансову підтримку Косова в очікуванні деескалації

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 14:51

ЄС призупинив візити високого рівня і фінансову підтримку Косова через неспроможність Приштини досягти деескалації на півночі країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

Він пояснив, що йдеться не про санкції, оскільки ЄС ухвалює обмежувальні заходи на основі чітких законодавчих рамок, визначених державами членами після тривалого процесу обговорення.

"З огляду на останню ескалацію, яку ми спостерігаємо з початку цього місяця, 27 держав-членів ЄС заявили, що вони очікують від Косова і Сербії деескалації напруженості, особливо на півночі Косова, спричиненої виборами та імплементацією їхніх результатів у чотирьох муніципалітетах" – сказав він.

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За його словами, ЄС попередив, що у разі відсутності негайної деескалації будуть наслідки. Однак останні дні доводять, що деескалації не відбулося, зазначив Стано.

"Незважаючи на наші заклики, прем’єр-міністр Курті поки не спромігся вжити рішучих кроків до деескалації. Його план з п’яти пунктів не здатний врегулювати ключові моменти, які викликали останню кризу. Ми очікуємо від нього термінових і вирішальних кроків" – заявив представник Єврокомісії.

Саме тому, відповідно до рішення держав-членів, Єврокомісія підготувала список пропозицій з негайним ефектом, які не є санкціями.

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"У зв'язку з цим ми ухвалили рішення вжити низку заходів, які набули чинності негайно, включно з призупиненням візитів високого рівня і фінансової взаємодії з Косовом" – пояснив Стано, наголосивши, що ці заходи є тимчасовими і зворотними залежно від розвитку ситуації.

Раніше ЗМІ повідомили, що Європейський Союз попередньо підготував санкції проти Косова через ігнорування Приштиною прохань про негайні кроки для зниження напруженості на півночі країни.

Напередодні прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті запропонував план розрядки напруженості у відносинах із Сербією та на півночі Косова, де переважає сербське населення й після місцевих виборів тривають заворушення.

Нагадаємо, на проміжних виборах у північних муніципалітетах Косова у травні, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан.

Читайте також: Косово повстало проти мерів: як президент Сербії отримав інструмент для шантажу ЄС.

Теми: ЄСКосово
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