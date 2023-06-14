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ЕС приостановил визиты и финансовую поддержку Косова в ожидании деэскалации

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 14:51

ЕС приостановил визиты высокого уровня и финансовую поддержку Косова из-за неспособности Приштины достичь деэскалации на севере страны.

Об этом, сообщает "Европейская правда", заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он пояснил, что речь идет не о санкциях, поскольку ЕС принимает ограничительные меры на основе четких законодательных рамок, определенных государствами-членами после длительного процесса обсуждения.

"Учитывая последнюю эскалацию, которую мы наблюдаем с начала этого месяца, 27 государств-членов ЕС заявили, что они ожидают от Косова и Сербии деэскалации напряженности, особенно на севере Косова, вызванной выборами и имплементацией их результатов в четырех муниципалитетах", – сказал он.

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По его словам, ЕС предупредил, что в случае отсутствия немедленной деэскалации будут последствия. Однако последние дни доказывают, что деэскалации не произошло, отметил Стано.

"Несмотря на наши призывы, премьер-министр Курти пока не смог предпринять решительных шагов к деэскалации. Его план из пяти пунктов не способен урегулировать ключевые моменты, которые вызвали последний кризис. Мы ожидаем от него срочных и решающих шагов", – заявил представитель Еврокомиссии.

Именно поэтому, в соответствии с решением государств-членов Еврокомиссия подготовила список предложений с немедленным эффектом, которые не являются санкциями.

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"В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косовом", – пояснил Стано, подчеркнув, что эти меры являются временными и обратимыми в зависимости от развития ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что Европейский Союз предварительно подготовил санкции против Косова из-за игнорирования Приштиной просьб о немедленных шагах для снижения напряженности на севере страны.

Накануне премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти предложил план разрядки напряженности в отношениях с Сербией и на севере Косова, где преобладает сербское население и после местных выборов продолжаются беспорядки.

Напомним, на промежуточных выборах в северных муниципалитетах Косова в мае, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан.

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Темы: ЕСКосово
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