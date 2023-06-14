Столтенберг: Ми ще не знаємо, чи стане контрнаступ поворотним у війні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

Про це він заявив на пресконференції у середу напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Це досі початкові дні (контрнаступу. – Ред.) і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", – сказав Столтенберг.

Але він додав, що українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій. За словами Столтенберга, прогрес України на полі бою зміцнить переговорну позицію Києва.

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"Що більше цілей Україна досягне, то більше президент Путін розумітиме, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", – додав генсек.

За його словами, прогрес України демонструє, що підтримка НАТО робить реальну різницю на полі бою.

Раніше Столтенберг заявив, що наступ українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.