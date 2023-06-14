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Столтенберг: Ми ще не знаємо, чи стане контрнаступ поворотним у війні

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 16:20
Столтенберг: Ми ще не знаємо, чи стане контрнаступ поворотним у війні
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні. 

Про це він заявив на пресконференції у середу напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Це досі початкові дні (контрнаступу. – Ред.) і ми не знаємо, чи це буде поворотним пунктом у війні", – сказав Столтенберг. 

Але він додав, що українські війська просуваються вперед і звільняють більше окупованих територій. За словами Столтенберга, прогрес України на полі бою зміцнить переговорну позицію Києва. 

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"Що більше цілей Україна досягне, то більше президент Путін розумітиме, що він не може перемогти і повинен вести переговори про справедливий мир", – додав генсек.

За його словами, прогрес України демонструє, що підтримка НАТО робить реальну різницю на полі бою.

Раніше Столтенберг заявив, що наступ українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

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Теми: контрнаступЗбройні сили
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