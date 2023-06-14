Столтенберг: Мы еще не знаем, станет ли контрнаступление поворотным в войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы о том, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Это до сих пор начальные дни (контрнаступления. – Ред.), и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", – сказал Столтенберг.

Но он добавил, что украинские войска продвигаются вперед и освобождают больше оккупированных территорий. По словам Столтенберга, прогресс Украины на поле боя укрепит переговорную позицию Киева.

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"Чем больше целей Украина достигнет, тем больше президент Путин будет понимать, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире", – добавил генсек.

По его словам, прогресс Украины демонстрирует, что поддержка НАТО делает реальную разницу на поле боя.

Ранее Столтенберг заявил, что наступление украинских сил на оккупированные Россией территории востока и юга Украины показало первые признаки успеха.