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Генсек НАТО пояснив, що змінить можливе створення Ради Україна-НАТО

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 16:37

Можливе створення Ради Україна-НАТО означало би суттєве зміцнення партнерства між Альянсом та Україною, і це буде орган, спроможний ухвалювати спільні рішення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Він пояснив, що між вже існуючим форматом – Комісія Україна-НАТО – і Радою, яка може бути створена, є принципова різниця: Комісія є форматом для консультацій союзників з країною-партнером, де не ухвалюють рішень.

"Якщо союзники домовляться створити Раду НАТО-Україна, це означало би, що це буде 32 рівних учасників за одним столом, і що це орган, який може ухвалювати рішення… Це структура для набагато глибшої співпраці, для ухвалення спільних рішень, якщо всі члени Ради погодяться. І це позначило би значне зміцнення політичного партнерства між Україною і союзниками у НАТО", – пояснив Єнс Столтенберг. 

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Генсек розповів також, що консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають.

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Теми: НАТОУкраїна
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