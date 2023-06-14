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Генсек НАТО объяснил, что изменит возможное создание Совета Украина-НАТО

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 16:37

Возможное создание Совета Украина-НАТО означало бы существенное укрепление партнерства между Альянсом и Украиной, и это будет орган, способный принимать совместные решения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что между уже существующим форматом – Комиссией Украина-НАТО – и Советом, который может быть создан, есть принципиальная разница: Комиссия является форматом для консультаций союзников со страной-партнером, где не принимают решений.

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"Если союзники договорятся создать Совет НАТО-Украина, это означало бы, что это будет 32 равных участника за одним столом, и что это орган, который может принимать решения... Это структура для гораздо более глубокого сотрудничества, для принятия совместных решений, если все члены Совета согласятся. И это обозначило бы значительное укрепление политического партнерства между Украиной и союзниками в НАТО", – пояснил Йенс Столтенберг.

Генсек рассказал также, что консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются.

Темы: НАТОУкраина
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