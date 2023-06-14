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США підтвердили візит Блінкена в Китай: прориву не очікують

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 17:48

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю, починаючи із 16 червня, який перенесли після інциденту з виявленням китайського шпигунського аеростата в американському повітряному просторі.

Про це оголосив Держдеп США в середу, повідомляє "Європейська правда".

Під час візиту до Пекіна очільник американської дипломатії "зустрінеться з високопосадовцями КНР та обговорить важливість підтримки відкритих каналів комунікації для відповідального ведення відносин між США й КНР".

"Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання, а також потенційну співпрацю у вирішенні спільних транснаціональних викликів", – додали у Державному департаменті.

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У Міністерстві закордонних справ КНР уточнюють, що візит держсекретаря США триватиме з 18 по 19 червня.

Старший дипломат Держдепу з питань Східної Азії Деніел Крітенбрінк у розмові із журналістами зазначив, що Сполучені Штати не очікують значного прориву у відносинах з Китаєм під час візиту Блінкена.

"Ми не їдемо до Пекіна з наміром здійснити якийсь прорив або трансформацію в тому, як ми ставимось один до одного. Ми їдемо до Пекіна з реалістичним, впевненим підходом і щирим бажанням керувати нашою конкуренцією якнайвідповідальніше", – цитує Крітенбрінка агенція Reuters.

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Координатор Білого дому з питань Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл у тій же розмові з журналістами заявив, що Вашингтон зацікавлений у створенні механізмів комунікації в кризових ситуаціях для зменшення ризику конфлікту.

Візит Блінкена, про який Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися минулого року під час зустрічі на саміті G20, спочатку був запланований на лютий 2023 року, але був відкладений після інциденту зі шпигунською кулею.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.

Теми: СШАКитай
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