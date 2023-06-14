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США подтвердили визит Блинкена в Китай: прорыва не ожидают

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 17:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осуществит визит в Китай, начиная с 16 июня, который перенесли после инцидента с обнаружением китайского шпионского аэростата в американском воздушном пространстве.

Об этом объявил Госдеп США в среду, сообщает "Европейская правда".

Во время визита в Пекин глава американской дипломатии "встретится с высокопоставленными чиновниками КНР и обсудит важность поддержания открытых каналов коммуникации для ответственного ведения отношений между США и КНР".

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"Он также затронет двусторонние вопросы, вызывающие беспокойство, глобальные и региональные вопросы, а также потенциальное сотрудничество в решении общих транснациональных вызовов", – добавили в Государственном департаменте.

В Министерстве иностранных дел КНР уточняют, что визит госсекретаря США продлится с 18 по 19 июня.

Старший дипломат Госдепа по вопросам Восточной Азии Дэниел Критенбринк в разговоре с журналистами отметил, что Соединенные Штаты не ожидают значительного прорыва в отношениях с Китаем во время визита Блинкена.

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"Мы не едем в Пекин с намерением совершить какой-то прорыв или трансформацию в том, как мы относимся друг к другу. Мы едем в Пекин с реалистичным, уверенным подходом и искренним желанием управлять нашей конкуренцией как можно более ответственно", – цитирует Критенбринка агентство Reuters.

Координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл в том же разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон заинтересован в создании механизмов коммуникации в кризисных ситуациях для уменьшения риска конфликта.

Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, первоначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионским воздушным шаром.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.

Темы: СШАКитай
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