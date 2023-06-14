Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США подтвердили визит Блинкена в Китай: прорыва не ожидают

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 17:48

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осуществит визит в Китай, начиная с 16 июня, который перенесли после инцидента с обнаружением китайского шпионского аэростата в американском воздушном пространстве.

Об этом объявил Госдеп США в среду, сообщает "Европейская правда".

Во время визита в Пекин глава американской дипломатии "встретится с высокопоставленными чиновниками КНР и обсудит важность поддержания открытых каналов коммуникации для ответственного ведения отношений между США и КНР".

"Он также затронет двусторонние вопросы, вызывающие беспокойство, глобальные и региональные вопросы, а также потенциальное сотрудничество в решении общих транснациональных вызовов", – добавили в Государственном департаменте.

Реклама:

В Министерстве иностранных дел КНР уточняют, что визит госсекретаря США продлится с 18 по 19 июня.

Старший дипломат Госдепа по вопросам Восточной Азии Дэниел Критенбринк в разговоре с журналистами отметил, что Соединенные Штаты не ожидают значительного прорыва в отношениях с Китаем во время визита Блинкена.

"Мы не едем в Пекин с намерением совершить какой-то прорыв или трансформацию в том, как мы относимся друг к другу. Мы едем в Пекин с реалистичным, уверенным подходом и искренним желанием управлять нашей конкуренцией как можно более ответственно", – цитирует Критенбринка агентство Reuters.

ВИДЕО ДНЯ

Координатор Белого дома по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл в том же разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон заинтересован в создании механизмов коммуникации в кризисных ситуациях для уменьшения риска конфликта.

Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, первоначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионским воздушным шаром.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.

Темы: СШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
США
Госдеп прокомментировал слова Байдена о "диктаторе Си"
Уоллес не будет претендовать на пост генсека НАТО из-за позиции Байдена - СМИ
Блинкен рассказал главе МИД Турции, почему важно сейчас взять Швецию в НАТО
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: